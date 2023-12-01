إقبال كبير من الجالية المصرية بالأردن على التصويت في الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية في العاصمة الأردنية عمان، توافدًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في أول أيام التصويت للمصريين في الخارج، حسبما أوردت قناة «إكسترا نيوز».

وأعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الانتخابات، مؤكدين أن الانتخابات فرصة مهمة للشعب المصري لتحديد مستقبله السياسي وتأثيره على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية.

ودعا المواطنون من أمام اللجان، من لم يذهب للانتخابات، بالذهاب إليها في اليومين القادمين، مؤكدين أنّ الاقتراع في هذه الانتخابات واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري، إذ تعكس المشاركة السياسية قوة الديمقراطية وتعزز الشفافية والشرعية السياسية في البلاد.