أحد أفراد الجالية المصرية في السعودية: الإقبال على الانتخابات الرئاسية تاريخي

وجّه أحمد علي حسن أحد ممثلي الجالية المصرية في السعودية، الشكر إلى المملكة العربية السعودية على التأمين، مشيرًا إلى أن الإقبال كان تاريخيا لأبناء الجالية المصرية بالخارج، قائلا: «شوفنا قد إيه الملحمة الوطنية لأبناء الجالية بتزايد الأعداد بدءًا من بعد صلاة الجمعة».

إقبال غير مسبوق من كبار السن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، اليوم الجمعة، أن الإقبال كان غير مسبوق، من كبار السن وكذلك الشباب الذين تواجدوا بكثافة.

معظم الشباب اصطحبوا أصدقاءهم

وتابع أحمد علي حسن: «معظم الشباب اصطحبوا أصدقاءهم للذهاب للجان الانتخابية وكان هناك تسهيلات للمصريين في الخارج لتحفيزهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية».