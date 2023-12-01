«رياضة الشرقية» تواصل تدريبات مركز الفنون لتنمية مهارات ذوي الهمم

يواصل مكتب «قادرون باختلاف» بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تدريبات مركز الفنون وتنمية الإبداع بمركز شباب ناصر والذي يتم تنفيذه بهدف تنمية مهارات ذوي القدرات والهمم بمحافظة الشرقية ودعمهم بمختلف الأنشطة «رياضية، فنية، فن تعبيري، مشغولات يدوية»، ويضم المركز من ذوي القدرات والهمم من أصحاب الإعاقات «العقلية، المكفوفين، الحركي، الصم وضعاف السمع».

مواعيد التدريبات

وذكرت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، أن تنفيذ التدريبات يومي الاثنين الساعة 3 عصرا في يوم الجمعة الساعة 10 صباحا من كل أسبوع بمركز شباب ناصر بالزقازيق.

مكتب قادرون باختلاف

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير وإشراف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة ومكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة.

وتوجد مكاتب قادرون باختلاف في عدد من مراكز المحافظة، ويسعى لاستمرارية تنفيذ جلسات التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمراكز التخاطب المتعددة لمنح جلسات التخاطب لذوي الهمم في مناطق اقامتهم