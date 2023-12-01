«بحوث سخا»: مزاد لـ5 آلاف قنطار قطن فائق الطول صنف جيزة 96 الأحد المقبل

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، حول انعقاد عدد من المزادات العلنية يوم الأحد المقبل، على نطاق محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن تلك المزادات متفردة، وذلك كونها لتداول وبيع نحو 5 آلاف قنطار قطن من صنف جيزة 96 من القطن فائق الطول، والذي يزرع في محافظة كفر الشيخ فقط.

تداول قنطار القطن في كفر الشيخ

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن صنف قنطار القطن جيزة 96 فائق الطويل هو صنف تصديري في المقام الأول، ويعتبر من أجود أنواع الأقطان في مصر، والعالم، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة منه في المحافظة بلغت 10 آلاف فدان قطن.

كفر الشيخ تنتج ثلث إنتاجية القطن في مصر

وأضاف أن المنزرع من محصول القطن سواء نوع طويل التيلة والقطن فائق الطول في كفر الشيخ، قد بلغ بنحو 85 ألف فدان قطن، موضحا أن هذه المساحة تمثل ثلث المنزرع من القطن على مستوى محافظات الجمهورية من العام الجاري 2023.