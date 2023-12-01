4 مشاهد في أول أيام التصويت بالخارج.. تحدي الطقس واحتفالات بالأعلام

جسد المصريون بالخارج صورة مشرفة في حب الوطن، إذ شهدت السفارات والقنصليات المصرية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مشاركة واسعة من الناخبين في أول أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وكانت أعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبرز ما ظهر خلال اليوم.

وتستعرض «الوطن» 4 مشاهد في أول أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. كالتالي:

تحدي الطقس البارد للمشاركة في التصويت

ظهر المصريون في مشهد مشرف وهم يريدون الملابس الثقيلة ويحملون الشمسيات أمام السفارات والقنصليات المختلفة بدول أوروبا للتصويت في الانتخابات الرئاسية، متحدين بذلك أجواء البرد القارس والأمطار الشديدة، حتى يثبتوا للعالم التفافهم حول القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وحرصهم على ممارسة الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع.

إقبال كثيف واحتفالات متواصلة بالأعلام واللافتات

اجتمع المصريين في مشهد احتفالي، بالأعلام واللافتات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإيطالية روما للمشاركة بأصواتهم الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، بعدما فتحت سفارة مصر في روما الباب أمام أبناء الجالية المصرية فى تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى للإدلاء بأصواتهم، كما شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن إقبال كثيف للمصريين في أيرلندا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية من مختلف الفئات، حرصًا منهم على بناء مستقبل مصر.

المصريون بدول الخليج يتصدرون المشهد الانتخابي

تصدر المصريون بدول الخليج المشهد الانتخابي في أول أيام الاقتراع، لمصادفته الجمعة الذي يوافق عطلة رسمية، إذ توجهت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالسعودية والإمارات وقطر، خاصة من الشباب، إلى المقار الانتخابية مبكرا قبل فتح اللجان، إيمانًا منهم بأن الصوت الانتخابي مسؤولية وواجب وطني على جميع المصريين بالخارج والداخل.

وظهرت تجمعات كبيرة من السيدات داخل وخارج المقار الانتخابية بدول الخليج، وهن يحملن صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل حرصهن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري.

حضور الأطفال أمام السفارات للاحتفال بالانتخابات

حرص العديد من أبناء الجاليات المصرية بالخارج على اصطحاب أطفالهم من مختلف الاعمار -والذين لا يحق لهم التصويت- في هذا العرس الانتخابي حرصا منهم على غرس روح الوطنية والانتماء فى نفوس صغارهم، باعتبارهم الجيل الجديد الذي يبني مستقبل مصر، وبرزت مشاهد صور الأطفال مع أسرهم حاملين إعلام مصر وحريصين على التقاط الصور الفوتوغرافية في المقار الانتخابية بمختلف السفارات والقنصليات لتسجيل هذه اللحظات التاريخية في مسيرة مصر الحاضر والمستقبل.