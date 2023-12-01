توافد أبناء الجالية المصرية في قطر على السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، توافد عدد من المصريين المقيمين في قطر إلى السفارة المصرية في العاصمة الدوحة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

استمرار التصويت على مدار 3 أيام

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار 3 أيام متتالية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفتح اللجان الانتخابية خارج مصر أبوابها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة المقر.

حق تصويت المصريين بالخارج

ويحق لكل مصري متواجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات في الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، التي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقراتها وعناوينها.