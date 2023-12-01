اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مصر تختار مستقبلها

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

المصريون بالخارج يُلبون النداء ويحتشدون بالآلاف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم

مصر تختار مستقبلها

«الوطنية للانتخابات»: نتابع الاقتراع فى 106 لجان بـ137 سفارة وقنصلية.. وأجهزة تقنية لمنع ازدواجية التصويت.. ونتدخل لتذليل أي عقبة قد تطرأ على مدار الساعة.. ولم نرصد أي مشاكل

الدول العربية: الناخبون يسطّرون ملحمة وطنية وتخصيص أوتوبيسات لنقلهم إلى مقار اللجان

أمريكا وأستراليا: إقبال كبير على التصويت وتوفير أماكن للراحة والانتظار أمام السفارات

آسيا: الجاليات حضرت في الدقائق الأولى لفتح باب التصويت.. وصوَّتوا في درجة حرارة تحت الصفر

في روسيا أوروبا: المصريون في أوكرانيا شاركوا رغم الحرب.. ووقفة لدعم «السيسي» بالنمسا.. وتحدوا المناخ السيئ بألمانيا

سيدات اصطحبن أطفالهن: بنحب بلدنا وبنعلم ولادنا الانتماء.. و«إسراء»: صوتي لـ«السيسي» عشان عيّشنا في أمان

«حملة السيسي»: غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية

«عمر»: مرشحنا يحوز ثقة المواطنين والتنظيمات الحزبية

«زهران»: نتواصل مع الجميع وتقارير يومية للمتابعة

«يمامة»: مندوبون أمام اللجان بكل الدول

الصفحة الثانية

«السيسي»: مؤتمر المناخ يُعقد وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية

الرئيس أمام «COP28» بالإمارات: قادرون على إنقاذ وحماية كوكب الأرض وتطبيق برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل

«السيسي وماكرون» بحثا تخفيف التصعيد في قطاع غزة ورؤية مصر حول وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية للأهالي

مباحثات «مصرية - بريطانية» للتنسيق السياسي وتبادل الرؤى حول مختلف الملفات

بعد انتهاء الهدنة: غارات عنيفة لطيران الاحتلال على غزة وسقوط 54 شهيدا

حملة اعتقالات موسعة في الضفة الغربية.. والأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك فورا وفرض وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وحماس

مواجهات في القدس.. وجنود الاحتلال يطلقون قنابل الغاز والصوت والرصاص لمنع المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى

الصفحة الثالثة

المصريون بالخارج يُلبّون النداء ويحتشدون بالآلاف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم

مصر تختار مستقبلها

«الوطنية للانتخابات»: انتهاء اليوم الأول بدون مشكلات في 106 لجان على مستوى العالم

الهيئة: نتابع الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية.. وأجهزة تقنية لمنع ازدواجية التصويت.. و«بنداري» يترأس غرفة العمليات: متابعة على مدار الساعة للتدخل لتذليل أي عقبة

«تصويت الخارج»

الصفحة الرابعة

إقبال كثيف على لجان الاقتراع والمصريون هناك يسطرون ملحمة وطنية

«إسراء»: صوتي لـ«السيسي» و«خديجة»: بنعرّفهم حب الوطن

السعودية: أكثر من 50 أوتوبيساً لنقل الناخبين من المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية إلى مقار لجان الانتخابات.. ولبنان: توافد كبير من مختلف الأعمار و«ذوي الهمم»

سيدات اصطحبن أطفالهن: «بنحب بلدنا وبنعلّم ولادنا الانتماء»

قواعد منظِّمة: يُمنع تصوير البطاقات.. وتحرير مذكرات للمخالفين

يتأكد رئيس اللجنة من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفورى.. وتسهيلات لتيسير الإدلاء بالأصوات للمنتقبات وذوي الهمم

«حملات المرشحين»: الإقبال جيد ونتوقع زيادته.. والأطفال والشباب يتصدرون المشهد

«حملة السيسي»: غرفة عمليات مركزية للمتابعة.. و«عمر»: سنعلن تفاصيل الغرفة عبر حملتنا.. و«زهران»: تقارير يومية عن سير الانتخابات

«الصباحي»: مندوبون عن «يمامة» أمام اللجان.. وأسر كاملة تقف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع

الصفحة الخامسة

آسيا: الجاليات حضرت في الدقائق الأولى للتصويت

إقبال على المشاركة في اليابان.. وإبلاغ كل الأعضاء البارزين بالجالية بالقواعد التنظيمية للعملية الانتخابية

الرجل الأربعيني: «كلنا بالخارج قلباً وقالباً مع السيسي»

وجود كثيف فى القنصلية المصرية بالصين.. و«عبدالرحمن»: الإقبال سيزداد خلال يومي الإجازة بكوريا الجنوبية.. والمصريون في روسيا يصوتون في درجة حرارة تحت الصفر.. وبوادر المقبلين مشرفة في ماليزيا

«ماهر» يؤجل سفره للتصويت بالسعودية: عارفين إنه قد المسئولية

«المجتمع المدني»: اليوم الأول مر بسلام وسهولة ويسر

«القومي لحقوق الإنسان»: غرفة لرصد وتلقي الملاحظات على مدار الـ24 ساعة.. و«العربية»: لدينا فريق متابعة من 17 جنسية

«الأحزاب» تشيد بالتنظيم والتوافد.. و«التنسيقية» ترصد حجم الإقبال على اللجان

«الغد»: الإقبال يكشف الارتباط والانتماء الشديد للوطن وقضاياه واستقراره ومصيره.. و«المؤتمر»: اليوم الأول يشير إلى نتائج طيبة واهتمام بالغ من المصريين لاختيار قائدهم

الصفحة السادسة

أوروبا: أعلام مصر وصور الرئيس «السيسي» تتصدر المشهد الانتخابي في معظم الدول

أوكرانيا: المصريون يؤدون واجبهم الوطني رغم أجواء الحرب.. والنمسا: المصريون يدلون بأصواتهم تحت الأمطار

ألمانيا: الناخبون يتحدون الطقس السيئ للإدلاء بأصواتهم

اليونان: توافد أبناء الجالية منذ الصباح الباكر على لجان الاقتراع

الجاليات تكتب التاريخ داخل 137 سفارة وقنصلية

التصويت بـ«كرسي متحرك وعكاز»: حب الوطن فرض علينا

الأمريكتان وأستراليا: إقبال كبير على صناديق الاقتراع

أسقف إيبارشية سيدني: تجربة تاريخية تعكس عظمة مصر.. وملتزمون بأداء واجبنا.. وإقبال كبير فى نيجيريا وبوروندى وتشاد.. والسفارات تسهل عملية التصويت.. وتوفير أماكن للراحة والانتظار للناخبين فى البرازيل

عبدالناصر قنديل: اليوم الأول في الخارج شهد إقبالاً كثيفاً وحضوراً مميّزاً

خبير «نظم انتخابية»: الأحزاب عليها دور في توعية الجاليات بضرورة المشاركة بإيجابية

الانتخابات الرئاسية 2024 نقلة نوعية في شكل وطبيعة دور الجاليات المصرية بالخارج وفي إثبات أهميتها

رسالة للناخبين المصريين في الخارج

الصفحة السابعة

صفحة جديدة في التاريخ

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الصفحة الثامنة

على حب السجاد اليدوي والكليم في الفيوم

من أجل فلسطين

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