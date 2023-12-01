«الوطنية للانتخابات»: انتهاء اليوم الأول بدون مشكلات في 106 لجان على مستوى العالم

انطلق أول أيام الاقتراع للمصريين فى خارج البلاد، أمس، والتى تستمر حتى الغد. وكشف المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر أمس، عن تفاصيل متابعة غرفة عمليات تصويت المصريين فى الخارج، مشيراً إلى أنه تم فتح 106 لجان انتخابية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تواصل الهيئة على مدار الساعة مع السفارات والقنصليات المصرية التى لديها لجان لتصويت المصريين فى الخارج خلال الانتخابات الرئاسية التى بدأت اعتباراً من صباح أمس، مشيراً إلى عدم وجود أى مشكلات تُعيق التصويت.

الهيئة: نتابع الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية.. وأجهزة تقنية لمنع ازدواجية التصويت

وأوضح «بندارى» أن الهيئة جاهزة للدعم الفنى للسفارات والقنصليات المصرية فى الخارج على مدار الساعة حال وجود أى مشكلة أو تحديات فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن الهيئة وزّعت، عبر وزارة الخارجية، أجهزة ماسح إلكترونى بحيث يتم استخدامها فى إدخال بيانات الناخبين، وبمجرد قيام الناخب بالتصويت تظهر للهيئة الوطنية بيانات الناخب لحذفه من انتخابات الداخل، منعاً لازدواجية التصويت.

كما أمدّت الهيئة السفارات فى الخارج بصناديق الاقتراع، بحيث سيكون هناك مشرف على كل صندوق، على غرار الانتخابات فى الداخل، حيث يتم تخصيص قاضٍ لكل صندوق لتأكيد نزاهة وشفافية الانتخابات، وطبعت 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وفى سياق متصل، بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكّلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، عملها اعتباراً من العاشرة من مساء أمس الأول، مع انطلاق عملية الاقتراع فى نيوزيلندا «أولى الدول التى بدأت فيها الانتخابات»، وذلك فى ضوء فروق التوقيت مع مصر..

«بنداري» يترأس غرفة العمليات: متابعة على مدار الساعة للتدخل لتذليل أي عقبة

وترأس «بندارى» غرفة العمليات، يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفير مصر لدى نيوزيلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع فى السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية.

وأكد «عازر» أن لجنة الاقتراع داخل السفارة المصرية، والتى يتولى الأمانة العامة بها كريم الحسن، بدأت عملها فى تمام التاسعة صباحاً وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن جميع أعضاء البعثة وطاقم السفارة المعاون موجودون، وأنه سبق تدريبهم وفقاً لتعليمات وضوابط الهيئة. وأوضح السفير المصرى أن هناك جالية مصرية فى نيوزيلندا يتراوح عددها ما بين 5 و7 آلاف مواطن، وأنهم يتركزون فى عدد من المدن الكبيرة خارج العاصمة، متوقعاً أن تشهد العملية الانتخابية إقبالاً من جانبهم على مدى أيام الاقتراع.

من جانبه، أكد المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات المركزية، وعبر التقنيات المتطورة، تمكنت من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها، مشيراً إلى أن تلك المتابعة ستجرى على مدار الساعة فى معظم اللجان الفرعية للتصويت فى الخارج بداخل السفارات والقنصليات، مضيفاً أن تلك المتابعة ستسهم فى التدخل مركزياً لتذليل أى عقبة قد تطرأ، وكذا متابعة عملية التصويت وفقاً للضوابط الدستورية والقانونية، لافتاً إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات فى الدول التى تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة. كما تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات عن كثب سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها من خلال غرفة العمليات المركزية المزودة بتقنية البث التليفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم. واحتوت الغرفة، والمنعقدة فى مقر رئاسة الهيئة، على شاشات عرض، وكل شاشة مقسمة إلى 16 شاشة فرعية، لتغطى كل السفارات والقنصليات، التى يجرى بها التصويت الآن فى الخارج، إضافة إلى أجهزة «لاب توب».

يشار إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» أصدرت القواعد الاسترشادية فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت أنواع النماذج التى تجرى عليها الانتخابات. كما تضمّن الكتيب الاسترشادى أيضاً النماذج الخاصة بالمتابعين المحليين والدوليين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى الطريقة الصحيحة للتصويت واستخدام الحبر الفسفورى، وأيضاً قواعد تصويت المنتقبات وذوى الهمم.