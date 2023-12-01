«الوطنية للانتخابات»: يحق للوفود المصرية بالخارج الإدلاء بأصواتهم لكن بشرط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج مصر في الانتخابات الرئاسية 2024، وأجابت على تساؤل هل يحق للوفود المصرية المشاركة في فعاليات بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية؟

كل مصري خارج البلاد له حق التصويت

وأوضحت الهيئة أن قانون الانتخابات تضمنت مادته الأولى أنّ لكل مصري خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات الرئاسة الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

على أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

الإدلاء بالأصوات في القنصليات والبعثات الدبلوماسية

ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.