«الوطنية للانتخابات»: غلق 29 لجنة.. وجارٍ العمل في 108 لجان حول العالم

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة عمليات الهيئة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، إن التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالخارج انتهى في 29 لجنة بينما جارٍ التصويت في 108 لجان حول العالم.

غلق اللجان في السودان في السادسة مساء

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، أن اللجنة الانتخابية في جنوب السودان ستغلق في الساعة 6 مساء، كما ستغلق لجنة سيراليون في 8 مساء بتوقيتهما نظرا لظروف الحرب وحظر التجوال.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القواعد الاسترشادية في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمنت أنواع النماذج التي تجرى عليها الانتخابات.

كما تضمن الكتيب الاسترشادي، أيضا النماذج الخاصة بالمتابعين المحليين والدوليين وتحديد حقوقهم ووجابتهم بالإضافة إلى الطريقة الصحيحة لكيفية التصويت واستخدام الحبر الفسفوري وأيضا قواعد تصويت المنتقبات وذوو الهمم.