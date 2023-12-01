رئيس الجيل الديمقراطي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

نظم حزب الجيل الديمقراطي في الدقهلية مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بقرية طناح لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في دورة انتخابية جديدة، حضر المؤتمر قيادات الحزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشورى.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال اللواء ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، إذ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف شامخا، متحديا كل الصعاب والمعوقات من أجل النهوض بمصر وإنقاذها من جماعات الإرهاب، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وقف شامخا ضد تهجير الفلسطينيين ولن يتم حل القضية على حساب مصر، وأن سيناء خط أحمر.

سنصطف أمام اللجان لنقول نعم للسيسي

وأضاف الدكتور حسن هجرس، أمين عام حزب الجيل الديمقراطي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالدقهلية خلال المؤتمر، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو الأجدر بتولي قيادة مصر لأسباب عديدة يكفي الأمن والأمان الذي نحن فيه الآن، ولديه رؤية ثاقبة في المخططات التي تحدث الآن لخبرته السياسية في تولي الأمور وإدارة الأزمات، مصر الآن بحاجة إليه لاستكمال جهوده ومسيرته وكلنا سنصطف أمام اللجان لنقول نعم للسيسي أمام العالم.

أوصي لكل مواطن انزل وشارك في الانتخابات

وقال عبد الله وجدي عليوة، مواطن وأحد المشاركين في المؤتمر بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن» جئت من مدينة المنصورة إلى المؤتمر في طناح، وكان هذا الطريق «المنصورة- طناح» مسبقا يسمى طريق الموت وفي عهد الرئيس السيسي أصبح الطريق مزدوجا وسهلا وميسر وممهدا هذا الإنجاز البسيط يجعلني أؤيد المرشح السيسي قلبا وقالبا بالرغم من وجود العديد من الإنجازات الضخمة.