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المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعقد مؤتمرا لعرض برنامجه الانتخابي في المرج

كتب:

يسرا البسيوني
07:03 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

وصل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، إلى مقر مؤتمره الانتخابي الرابع في المرج.

ودعا النائب عيد هيكل، المنسق العام لحملة الدكتور عبد السند يمامة، أهالي المرج وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة الجديدة ومناطق شرق القاهرة، في تسجيل صوتي جاب الشوارع؛ لحضور مؤتمر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة. 

ويلقي رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، خطابًا سياسيًا شاملًا يوضح فيه رؤيته ومحاور برنامجه الانتخابي، بحضور قيادات حزب الوفد، وأعضاء هيئته العليا، ونواب مجلسي النواب والشيوخ عن حزب الوفد.

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بقلم يسرا البسيوني