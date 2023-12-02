5 معلومات عن مشروع تحسين مياه الشرب بأسوان.. يخدم 50 ألف مواطن

تواصل الحكومة المصرية إنجازاتها لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين في محافظة أسوان حيث تحققت العديد من النجاحات والإنجازات في المحافظة، بما في ذلك مشروعات تحسين مياه الشرب في منطقة شرق المدينة.

وأعلنت محافظة أسوان مؤخرا بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحسين مياه الشرب في مناطق السيل الريفي والسيل الجديد في أسوان ابتداءً من يناير المقبل إذ يبلغ تكلفة هذه المرحلة أكثر من 9 ملايين فرنك سويسري وهو مشروع يهدف لخدمة أكثر من 50 ألف نسمة.

اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر

وحضر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر، بحضور وفد من وكالة المعونة السويسرية برئاسة الدكتورة فاليري ليشتي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووفد الشركة، بالإضافة إلى ممثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ونائبة المحافظ والسكرتير العام المساعد.

وأشاد محافظ أسوان بجهود وكالة التعاون الدولي السويسرية واستمرار دعمها للمشروعات التي تستهدف تجديد البنية التحتية لمحطات وشبكات مياه الشرب في مناطق شرق المدينة بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في منطقة الناصرية والذي يخدم حوالي 85 ألف نسمة.

تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يناير المقبل

وتستعرض «الوطن» 5 معلومات عن مشروع تحسين مياه الشرب في منطقتي السيل والسبل الريفي بمحافظة أسوان.

1. المشروع يهدف إلى توفير مياه شرب نقية في المناطق المحرومة بأسوان.

2. سيبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع في يناير المقبل.

3. المناطق المتضمنة في المشروع هي السيل الريفي والسيل الجديد.

4. تكلفة المشروع تزيد عن 9 ملايين فرنك سويسري.

5. المشروع سيخدم أكثر من 5