خبير اقتصادي: مشروعات الدولة مكنت المرأة السيناوية من الصناعات الحرفية

قال الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، إنّ مشروعات الدولة المصرية مكنت المرأة السيناوية من الصناعات الحرفية التي تستحوذ على عدد كبير من الأنشطة الإنتاجية الموجودة، ما يرتبط بعدد من القطاعات الأخرى مثل القطاع السياحي.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «أي شخص يزور سيناء يشتري من تلك المنتجات، وبالتالي فإن دور المرأة مهم جدا في النشاط الاقتصادي بسيناء في ظل التطوير الحادث، وتمكينها في المصانع والمناطق الاقتصادية الموجودة أو المزمع إنشاؤها».

أنشطة حرفية

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي: «البيئة العامة في سيناء تشير إلى أن المرأة تعمل بشكل كبير في الأنشطة الحرفية واليدوية، ولكن سيكون هذا الأمر بشكل مختلف في المستقبل، يجرى تنظيم معارض مستدامة للمنتجات التي تنتجها ربات البيوت، ومنح فرصة أكبر لزيادة دخول الأسر، وتمكين حقيقي على الأرض، وتنويع الأنشطة الاقتصادية واختلافها عن الفترة الماضية».