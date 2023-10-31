عضو بـ«الشيوخ»: الدولة المصرية نفذت مشروعات عملاقة على أرض الفيروز

قال النائب علي عطوة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة اتجهت لتنفيذ مشروعات ضخمة في سيناء بمليارات الجنيهات، منها مشروعات تحلية مياه الشرب، وإنشاء محطات تحلية في نويبع وشمال سيناء.

استصلاح عدد كبير من الأراضي

أكد خلال مداخلته في برنامج 8 الصبح، عبر شاشة dmc، مع المذيعة آية جمال الدين، أن المشروعات المنفذة في سيناء ربطت بين المحافظة والدلتا، لتسهيل الحركة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة على الأرض.

أجمل مدن العالم

وأشار إلى أن سيناء أصبحا من أجمل مدن العالم، ما بين طرق وبنية أساسية وإنترنت، بالإضافة إلى تطوير مطار العريش.