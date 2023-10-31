رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بـ«الشيوخ»: الدولة المصرية نفذت مشروعات عملاقة على أرض الفيروز

كتب:

شروق مراد
10:10 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
جهود التنمية في سيناء

جهود التنمية في سيناء

قال النائب علي عطوة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة اتجهت لتنفيذ مشروعات ضخمة في سيناء بمليارات الجنيهات، منها مشروعات تحلية مياه الشرب، وإنشاء محطات تحلية في نويبع وشمال سيناء.

استصلاح عدد كبير من الأراضي

أكد خلال مداخلته في برنامج 8 الصبح، عبر شاشة dmc، مع المذيعة آية جمال الدين، أن المشروعات المنفذة في سيناء ربطت بين المحافظة والدلتا، لتسهيل الحركة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة على الأرض. 

أجمل مدن العالم

وأشار إلى أن سيناء أصبحا من أجمل مدن العالم، ما بين طرق وبنية أساسية وإنترنت، بالإضافة إلى تطوير مطار العريش.

اقرأ المزيد:

رئيس جمعية مجاهدي سيناء: تنمية أرض الفيروز وفرت فرص عمل كثيرة للشباب

شيوخ القبائل.. «كتف في كتف» مع القيادة السياسية ودعم لا محدود لأهالي سيناء

«التعليم العالي».. طفرة شاملة في سيناء بتكلفة 23 مليار جنيه

محافظ شمال سيناء: الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. وأطلقت حملة تنموية بالمحافظة

أنفاق القناة.. ربطت سيناء بالدلتا واختصرت رحلة العبور إلى 20 دقيقة

تنمية سيناء.. مصر تعبر من جديد (ملف خاص)
بقلم شروق مراد