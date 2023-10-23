ماذا فعلت الدولة لخفض فاتورة استيراد البترول؟.. مشروعات جديدة وتطوير آبار

تهتم الحكومة ووزارة البترول، بعمليات اكتشاف حقول وآبار جديدة للبترول والغاز بهدف زيادة التصنيع والإنتاج، إذ تستهدف الدولة زيادة وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في مجال الحفر والاستكشاف، خاصة في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وشرق المتوسط، التي تعد أساس تقليل الاستيراد للمواد البترولية.

زيادة الاستكشاف والمزايدات لتقليل الواردات

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول لخفض قيمة الواردات، هي زيادة معدلات الحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، مما يزيد من الإنتاج وتقليل الكميات المستوردة من الخارج.

وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، إنّ الدولة اتخذت العديد من الطرق التي يمكن من خلالها خفض قيمة الواردات البترولية، وذلك من خلال التنقيب وزيادة أعمال الحفر، وطرح الكثير من المناطق الجديدة للاستثمار من قبل الشركات العالمية من خلال العديد من المزايدات.

زيادة مشروعات التكرير والبتروكيماويات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري العمل على زيادة مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي يتم من خلالها زيادة المنتجات البترولية، وذلك من خلال مجمعات إنتاج البنزين التي ستقلل من استيراد العديد من كميات البنزين المستوردة.

وأشار إلى أنّ هذا سيوفر بشكل كبير من ميزانية الدولة والمصروفات على المواد البترولية، فضلا عن زيادة الإنتاج والاتجاه نحو تصدير العديد من المنتجات البترولية ذات العائد الاقتصادي الكبير.