سيدات اصطحبن أطفالهن للانتخابات الرئاسية بالخارج: «بنحب بلدنا وبنعلّم ولادنا الانتماء»

سيدات مسنات وفتيات فى عمر الزهور، وأطفال صغار، اندمجوا جميعاً فى مشهد كرنفالى جميل لتلبية نداء الوطن وحرصوا جميعاً على الوجود أمام سفارات مصر فى الخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، دعماً لوطنهم الأول مصر، فرحين بالمشاركة فى العرس الديمقراطى وتعليم الأبناء الانتماء للبلد، فى جو ملىء بالفرحة والألفة والبهجة، حيث حملت السيدات الأعلام المصرية وقمن بتوزيع الشيكولاتة على الموجودين أمام اللجان.

لم يخل اليوم الأول لانتخابات الرئاسة فى الخارج من جو الفرحة بين المصريين، حيث يعتبرها البعض تجمعاً للقاء، وفق إسراء السيد، المقيمة بالإمارات التى قالت: «وزعنا شيكولاتة وعلم مصر على الناس، وبنلاقيها فرصة للتجمع وحرصنا على التصويت للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى علشان هو اللى عيّشنا فى أمن وأمان».

«إسراء»: صوتي لـ«السيسي».. و«خديجة»: بنعرّفهم حب الوطن

وحرصت «إسراء» على اصطحاب طفلها وحضور الأجواء الانتخابية، بجانب قيامه بتوزيع الشيكولاتة على الأطفال، وتابعت: «خلّيته هو اللى يوزع الشيكولاتة والأعلام علشان يتعلم العطاء والحب والانتماء، إحنا فى الغربة بنبقى محتاجين نود بعض، ونعلم ولادنا الانتماء، والجو حلو فى قنصلية أبوظبى».

«أخدت أطفالى معايا أثناء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بالرياض فى السعودية، علشان أعلّمهم الانتماء وحب البلد»، بهذه الجملة تحدثت خديجة يوسف، مصرية مقيمة فى السعودية، مؤكدة حرصها على الوجود مبكراً أمام السفارة للإدلاء بصوتها للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: «هننتخبه علشان يكمل مسيرة البناء والتعمير، عمل مشروعات لم تشهدها مصر منذ عشرات السنوات».

لم تكن «خديجة» وحدها التى حرصت على اصطحاب أطفالها أثناء التصويت فى الانتخابات الرئيسية، بل حرصت آية عبدالسلام، المقيمة فى الكويت، على اصطحاب أطفالها أثناء التصويت وقالت: «عيالى وزعوا بسكويت على الأطفال، إحنا كأمهات بناخد الأطفال معانا علشان يتعرفوا على بعض وعلشان يكون عندهم انتماء لبلدنا، حتى لو اتولدوا برة مصر فهى الأساس، الأطفال لازم يكبروا على حب بلدهم ويتعلموا العطاء».