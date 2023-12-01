رئيس الجالية المصرية بروسيا: الناخبون يتحدون البرد القارس ويشاركون في الانتخابات الرئاسية

أعرب أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، عن سعادته بالمشاركة الواسعة للمصريين في روسيا بأول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنهم أظهروا حبهم وولاءهم لوطنهم.

وقال «العيسوي» في مداخلة لقناة «CBC»، إن المقار الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، واستقبلت أعدادًا كبيرة من الناخبين الذين تجاوزوا الظروف الجوية القاسية.

انخفاض درجة الحرارة في روسيا

وأوضح أن درجة الحرارة في روسيا وصلت إلى سالب 13 درجة مئوية، ولكن هذا لم يثنِ المصريين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم في مستقبل بلدهم.

وأشاد بالدور الذي تقوم به السفارة المصرية في روسيا واللجنة العليا للانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية وتسهيلها على الناخبين، كما أعرب عن أمله في أن تسهم الانتخابات في تعزيز الأمن والاستقرار بمصر.