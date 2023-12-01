«حملات المرشحين»: الإقبال جيد ونتوقع زيادته.. والأطفال والشباب يتصدرون المشهد

جهود مكثفة تبذلها حملات مرشحى انتخابات رئاسة الجمهورية لرصد ومتابعة أول أيام التصويت للمصريين فى الخارج، والتى انطلقت أمس، وبدأت أحزاب المرشحين متابعة مندوبيها فى الخارج.

«حملة السيسي»: غرفة عمليات مركزية للمتابعة

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، للمصريين فى الخارج، وتتابع غرفة العمليات المركزية توافد أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، منذ انطلاق عملية الاقتراع فى نيوزيلندا وهى أولى الدول التى بدأت فيها الانتخابات الرئاسية.

«عمر»: سنعلن تفاصيل الغرفة عبر حملتنا

من جانبه، أكد حزب الشعب الجمهورى انطلاق غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 فى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار متابعة حملة المرشح الرئاسى حازم عمر لكل التطورات بالعملية الانتخابية.

وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الحزب انطلقت به غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 فى عدد من محافظات الجمهورية، وغداً سنعلن كل التفاصيل الخاصة بالغرفة عبر حملتنا الانتخابية، مشيراً إلى أن الحملة تتابع إقبال المصريين فى الخارج وفتح باب الاقتراع الذى بدأ أمس.

وأكد «أبوهميلة» أن الحزب لم يدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية «كمالة عدد»، مشدداً على أن الترشح جاء وفق مقومات، أبرزها أن للحزب قاعدة شعبية فى كل المحافظات، كما أن اختيار حازم عمر مرشحاً فى الانتخابات الرئاسية جاء لكونه رجل دولة، ويحوز ثقة المواطنين والتنظيمات الحزبية، فضلاً عما يمتلكه من خبرات سياسية على مدار تاريخه.

«زهران»: تقارير يومية عن سير الانتخابات

فيما كشفت غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن تفاصيل رصدها لليوم الأول من بدء تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح، أن الحملة ستقوم بالتواصل مع المصريين بالخارج عن طريق معلومات التواصل المتوافرة لفريق المتابعة، إضافة للتواصل مع السفارات ووكالات الأنباء ووزارة الهجرة، وإصدار تقارير متابعة يومية لأهم الأحداث والوقائع المتعلقة بعملية التصويت.

وقالت منى الشماخ، مقررة اللجنة الإعلامية بحملة المرشح الرئاسى فريد زهران، إن غرفة عمليات الحملة منعقدة منذ أمس أول، وتتابع لحظة بلحظة تصويت المصريين فى الخارج، منذ بدايته فى نيوزيلندا والدول العربية صباح أمس.

«الصباحي»: مندوبون عن «يمامة» أمام اللجان.. وأسر كاملة تقف أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع

من جانبه، قال عصام الصباحى، رئيس حملة المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن غرفة المتابعة والرصد للحملة تعمل على قدم وساق لمتابعة سير العملية الانتخابية التى بدأت للمصريين فى الخارج، وهناك مندوبون عن الحملة أمام اللجان فى كل الدول منذ الصباح، ولكن التركيز الأكبر على الدول العربية ودول الخليج، نظراً لزيادة كثافة المصريين فى هذه الدول، فيوجد مندوبو الحملة فى جدة، والرياض، والكويت، ودبى، وسلطنة عمان، والأردن، والبحريين.

وأضاف «الصباحى» أن الإقبال فى دول الخليج جيد إلى الآن، متوقعاً زيادة الإقبال عقب صلاة العصر، نظراً لأن أمس عطلة رسمية، وأغلب المواطنين يبدأون فى الخروج بعد الصلاة، مشيراً إلى وجود أسر كاملة أمام اللجان للإدلاء بصوتهم، وكذا وجود الأطفال نتيجة أن أمس هو يوم عطلة، واستعد مندوبو حملة عبدالسند يمامة والمنظمون لاستقبال الأطفال أمام اللجان بتوزيع الحلوى والألعاب الصغيرة عليهم.

أما عن الدول الأوروبية، فقال رئيس «حملة يمامة» إنه من المتوقع أن يزداد إقبال المواطنين على اللجان للتصويت فى الانتخابات الرئاسية غداً لكونه الإجازة الرسمية فى تلك الدول، مضيفاً: «بعض الدول الأوروبية يوجد بها سفارة واحدة، والوصول إليها يحتاج لوقت طويل نظراً لبُعد المسافة، وأتوقع أن يزداد غداً استغلالاً من المواطنين ليوم العطلة فى قطع المسافات الطويلة للتصويت».