«منيا القمح الزراعية»: نستهدف زراعة 26 ألف فدان قمح

قال المهندس أحمد مصطفى غريب مدير الإدارة الزراعية بمنيا القمح في محافظة الشرقية، إن المركز تبلغ المساحة المنزرعة فيه 52 ألفا و405 أفدنة، لافتًا إلى تميز المركز بزراعة محاصيل متنوعة مثل الموالح والخضر والفاكهة والمحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يجرى زراعة مساحة كبيرة بمحصول القمح.

26 ألف فدان مستهدف زراعة القمح

وتابع مدير إدارة منيا القمح الزراعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المركز مساحته المنزرعة تتخطى 52 ألف فدان ويحظى بزراعة مساحة كبيرة من القمح إذ يستهدف زراعة 26 ألف فدان بينما جرى زراعة 16 ألفًا و250 فدانا وأصنافها سخا 95، سدس 14 وجيزة 171، فيما تترواح إنتاجية الفدان من 18 إلى 20 إردبا وحددت الدولة سعر الأردب 1600 جنيه، وتزرع بالتخضير والسطارة والمصاطب ويكون الري بالغمر، معلقا: المركز يتصدر زراعة القمح وبه مساحات شاسعة بالمحصول الاستراتيجي.

62 جمعية زراعية و13 تابعا

وأشار مدير الإدارة الزراعية إلى أن الإدارة تضم 62 جمعية زراعية، ويتبعها 13 فرعًا، لافتا إلى أن منيا القمح أحد أكبر المراكز الزراعية مساحة وهو البوابة الشرقية للمحافظة، مشيرًا إلى عدد المزارع والمعالف بنطاق المركز إذ يسجل عدد المعالف 600 معلف بينما يسجل عدد مزارع الدواجن 1458 مزرعة بياض وتسمين.

توقف التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع المهندس أحمد مصطفى، أن التعدي على الأراضي في تناقص مستمر إذ سجل عدد الحالات تناقصا منذ عام 2011 وحتى 2023 من عدد حالات 21623 بمساحة 836 فدانًا ليتناقص بإزالة 8478 بمساحة 374 فدانًا، معلقا: لا يوجد تعديات منذ عام 2021، مؤكدا المتابعة الدورية والرقابة لحماية الرقعة الزراعية من الزحف العمراني والبناء عليها ممثلة في جهود الإدارة.

كارت الفلاح الذكي طفرة في الريف

وأشاد المهندس أحمد مصطفى بمنظومة كارت الفلاح لصرف الأسمدة وتغطية المركز بنسبة 98% كما أن الكارت يسهل الحصول على قروض كما يمكن المزارع من استلام نقود القطن من خلاله كما يمكن بيع القمح واستلام أمواله من خلاله، معلقا: إدارة منيا القمح يخدم 100 ألف مزارع.