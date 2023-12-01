«مستقبل وطن» بالداخلة ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن أمانة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة جمال آدم، أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره الآلاف من المواطنين والأهالي وأعضاء الحزب بالمحافظة، إذ أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر المؤتمر الذي عقد بمركز شباب الداخلة بمدينة موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد، النائب محمد عبد الغني عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالداخلة، في حضور لفيف من قيادات الحزب بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والأمناء المساعدون، وأمين التنظيم، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي محافظة الوادي الجديد.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارته لمحافظة الوادي الجديد والمشاريع التي جرى افتتاحها.

إنجازات الرئيس السيسي خلال 10 سنوات

وأكد المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه إنجازات الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفاً لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات، إذ أنه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهده.

الوادي الجديد أعلى نسب تصويت في الاستحقاق الدستوري

بدوره، أشار النائب محمد عبد الغني، أمين أمانة الحزب بالداخلة وعضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الخروج للتصويت بكثافة ودعم الرئيس السيسي لأنه قاد مصر إلى بر الأمان وواجه التحديات وساهم في تحقيق الاستقرار، وعلى حرص المواطنين للخروج بأعلى نسبة تصويت كما هو معتاد من أبناء المحافظة في جميع الاستحقاقات الدستورية، وذلك الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي.