أمين تنظيم «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي حبيب المصريين وحان وقت رد الجميل

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم المركزي، وقيادة الحزب ونواب الحزب وكوادره بمحافظة الجيزة، مؤتمرًا حاشدًا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي كلمته، شكر النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، الرئيس السيسي على جهوده المبذولة في خدمة المواطنين في مختلف المجالات، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتقديم الشكر للرئيس الذي حمل المسؤولية تلبيةً لنداء الشعب المصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي حبيب المصريين وحان وقت رد الجميل.

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم المركزي، أن حزب مستقبل وطن يعبر عن شكر وامتنان المصريين للرئيس السيسي على الإنجازات التي قدمها للدولة المصرية، موجهًا الشكر كذلك لوسائل الإعلام الوطنية لتغطيتها الفعاليات الانتخابية بحيادية.

وأضاف أمين التنظيم، أن الشعب المصري واعٍ ومقدر لحجم المجهود المبذول من الرئيس السيسي والإنجازات التي قدمها للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قرار حزب مستقبل وطن في دعم الرئيس السيسي جاء جماعيًا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يحظى بحب وتقدير الشعب المصري.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن يتحمل مسؤوليته في تسهيل عملية التصويت للمواطنين، داعيًا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم.