عبدالمنعم سعيد: الغرب انحاز لإسرائيل بعد 7 أكتوبر بحجة الدفاع عن النفس

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المعسكر الغربي انحاز لإسرائيل بعد أحداث 7 أكتوبر، بحجة أن الاحتلال الإسرائيلي يدافع عن نفسه، رغم أن إسرائيل كانت ارتكبت جرائم عديدة ضد الفلسطينيين قبل ذلك اليوم.

العالم الغربي لم يهتم بجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

وأضاف سعيد، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن العالم الغربي كان مشغولًا بأمور أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا وأزمة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، ولم يهتم بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وتابع رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تعلن في السابق أنها ستخرج من الشرق الأوسط، عادت فجأة وأرسلت حاملتين للطائرات وغواصة نووية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أرسلت 5 آلاف جندي إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي نفسه ذهب إلى إسرائيل وحضر مجلس الحرب الإسرائيلي، وقال لهم إنه يقف إلى جانبهم.

ارتفاع مؤشر العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وأوضح سعيد أن العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين زاد بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، كما نجحت الدعاية الإسرائيلية في تشويه ما حدث في ذلك اليوم، ونشر معلومات غير صحيحة عنه.

وأضاف أنه إذا تم تشكيل لجنة تحقيق دولية، فإنها ستجد أن معظم كلام الاحتلال الإسرائيلي عن 7 أكتوبر غير حقيقي.