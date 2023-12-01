مركز الغنايم بأسيوط يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة

عقدت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم في محافظة أسيوط، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة وتجهيز المقار الانتخابية وذلك بحضور مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم.

تجهيزات المقرات الانتخابية

وقال مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم في محافظة أسيوط، إنه وفقًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة الاستعدادات وتجهيزات المقرات الانتخابية بمراكز المحافظة، جرى عقد اجتماعا تنسيقيًا وذلك للوقوف على الجاهزية التامة للاستعداد للانتخابات وعرض التوجيهات الخاصة بسير العملية الانتخابية وضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الوحدة المحلية بحضور نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات المختلفة وموظفي الوحدة المحلية.

المشاركة في العرس الانتخابي

وأكد رئيس مركز ومدينة الغنايم في محافظة أسيوط، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب الحرص عليه من أجل مستقبل أفضل، مناشدا المواطنين بالنزول والمشاركة في العرس الانتخابي حتى تظهر مصر بمظهر حضاري وديموقراطي أمام دول العالم.