طريقة التعرف على لجنتك الانتخابية بالدقهلية للتصويت في انتخابات الرئاسة

يتطلع الكثير من المواطنين، لمعرفة موقع اللجنة الانتخابية التي سيدلي فيها بصوته، إذ يجرى معرفة اللجنة من خلال الرقم القومي الخاص بكل شخص في محافظة الدقهلية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الهيئة الرسمية للانتخابات الرئاسية من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بكل مواطن عن طريق الموقع الإلكتروني المحدد من الهيئة من هنا، ويجرى الدخول على الرابط وعمل الآتي:

- الدخول على الرابط المحدد من الهيئة الوطنية.

- اختيار محافظة الدقهلية.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- تظهر أمام المواطن اسم ومكان اللجنة المحدد الإدلاء بها للمواطن في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وكانت الانتخابات الرئاسية انطلقت خارج البلاد اليوم الجمعة، الأول من ديسمبر 2023 ويستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية، والمقرر إجراؤها خارج البلاد أيام 1 و2 و3 ديسمبر، علي أن تبدأ الانتخابات في مصر بداية من الأحد 10 و11 و12 ديسمبر، والتي يتنافس فيها أربعة مرشحين هم:

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي «رمز الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد «رمز النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري «رمز السلم».