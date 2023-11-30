«تعليم القاهرة» تتأكد من جاهزية مقار اللجان الانتخابية في المدارس

قامت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، بجولة تفقدية لمدرسة التربية الفكرية للصم والبكم التابعة لإدارة الساحل التعليمية، وذلك من منطلق الحرص الدائم على دعم جميع الطلاب وخاصة ذوي الهمم ودمجهم بالمجتمع وتوفير كافة الخدمات التعليمية والتدريبة لهم.

متابعة فعاليات تدريب «اللغة الإنجليزية بلغة الإشارة»

وقامت وكيل المديرية بتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية وأشادت بمستوى الطلبة في المدرسة، متابعة فعاليات تدريب «اللغة الإنجليزية بلغة الإشارة» على مستوى مديرية التربية والتعليم.

وأكدت الاهتمام البالغ بذوي الهمم والسعي المستمر لتذليل كافة الصعوبات أمامهم وإدماجهم في المجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية وحقهم في التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع بشكل لائق.

كما قامت بالتأكد من مدى جاهزية مقار اللجان الانتخابية والتي من المقرر أن تنطلق يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

وفي ختام الزيارة توجهت بالشكر مديرعام الإدارة، ومدير المدرسة على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب للارتقاء بمستواهم التعليمي.