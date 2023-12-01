محمود مسلم: أمريكا خطابها مزدوج.. وهي من تمتلك مفاتيح إسرائيل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مفتاح إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم الضغط بالكامل يجب أن يكون على الولايات المتحدة، لكن الخطاب الأمريكي مزدوج، يتحدث عن التهدئة وحل الدولتين ومراعاة القوات الإسرائيلية قواعد وقوانين الحروب، إلا أن كل ذلك لا يتم.

الولايات المتحدة تسير خلف إسرائيل

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على قناة «الغد»، أن الولايات المتحدة تسير خلف إسرائيل في كل الشائعات والمزاعم الكاذبة، ومصر وقطر وبعض الدول العربية الأخرى تؤدي دورا في الهدنة، ولكن من الضروري توحيد الجهود وتفعليها بشكل أقوى على أمريكا حتى تضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت لديه نظرية، وهي «كي الوعي»، بحيث يحتاج الإسرائيليون كل 5 سنوات اغزو فلسطين حتى يغير الوعي لدى الشباب الفلسطيني أو العربي، وهذه النظرية أثبتت فشلها، وما يحدث الآن هو العكس.

المقاطعة في مصر نجحت إلى حد بعيد

وأوضح أن هناك خلقا لجيل جديد من المقاومة سيمثل خطورة على إسرائيل إلى حد بعيد، ولن تنعم إسرائيل بالأمن إلا إذا أقامت السلام كما فعلت مع مصر منذ أكثر من 40 عاما، ومن ثم الجيل الحالي في مصر الذي يقود المقاطعة، والتي نجحت إلى حد بعيد وأكثر فاعلية، ومن يقودها هو الجيل الصغير الذي يقرأ لأول مرة عن القضية الفلسطينية ويتابعها بشغف سواء في مصر والعالم.