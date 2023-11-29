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حزب التجمع يبدأ مؤتمره الجماهيري لدعم المقاومة بحضور السفير الفلسطيني

كتب:

محمد أباظة
07:29 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
مؤتمر حزب التجمع

مؤتمر حزب التجمع

بدأ منذ قليل، المؤتمر السياسي الجماهيري الذي ينظمه حزب التجمع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة، لتأكيد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل مؤتمر حزب التجمع

ويحضر مؤتمر حزب التجمع، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، والنائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والنواب عاطف مغاوري وأحمد بلال، وكذلك أحمد الجمال.

وقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني

ورحب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالحضور، ووجه رسالة خاصة للشعب الفلسطيني الذي أكد على انتصاره، ثم قدم النائب علاء عصام، لإدارة المؤتمر الذي حضره أعضاء الحزب.

ودعا النائب علاء عصام، الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حزب التجمع طوال تاريخه داعما للقضية الفلسطينية منذ نشأته.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.