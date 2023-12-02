«بيطري الدقهلية»: حملات يومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن الدكتور السيد الحسنين، وكيل الوزارة بمديرية الطب البيطري بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات يومية من أجل تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في مختلف الأماكن في المحافظة.

حملات لتحصين الماشية في الدقهلية

وأوضح وكيل الطب البيطري، أنه يجري عمل الحملات في كل المراكز والقرى التابعة للمحافظة، من أجل تحصين المواشي في كل المزارع والقرى والمراكز المتواجدة في المحافظة، ويبلغ عددها 19 مركزا، وتشمل المنصورة وقراها، والسنبلاوين وقراها وميت غمر وقراها وأجا وقراها وشربين وقراها وطلخا وقراها.

وأكد «الحسنين» أن حملات التحصين في محافظة الدقهلية تأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

توعية أصحاب المواشي بأهمية الحملات

وشددت محافظة الدقهلية، في بيان، على ضرورة التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بأهمية المبادرة، وسرعة تحصين الماشية، لحماية الثروة الحيوانية، مؤكدة أن المرحلة الثالثة من التحصين بدأت الأحد 19 نوفمبر الماضي، وتستمر حتى انتهاء تحصين المواشي.