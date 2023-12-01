الجالية المصرية في بلجراد تدلي بأصواتها بالانتخابات الرئاسية

أعلنت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اصطف أبناء الجالية المصرية في مقر سفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة الصربية بلجراد، أمام اللجان الانتخابية؛ للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.

تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 دولة حول العالم، وقد صدر قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقرات هذه البعثات الدبلوماسية وعناوينها.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويتواجد خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، الحق في التصويت في العملية الانتخابية، وذلك عن طريق بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.