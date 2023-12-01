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«الخارجية» الفلسطينية تحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

كريم روماني
10:57 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
آثار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - صورة أرشيفية

آثار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - صورة أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استئناف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين وهدم المنازل فوق رؤوسهم، وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، من استمرار هذا العدوان الدوري على حياة المواطنين الفلسطينيين وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا، خاصة وأن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون اليه في ظل انعدام وشح توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

قصف الاحتلال المتواصل 

وأكدت وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أن قصف الاحتلال المتواصل يطال المدنيين الفلسطينيين ولا زال غير ملتزم وينتهك القانون الدولي وقواعده في حماية المدنيين، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فوراً.

وفي سياق متصل، ترأس رئيس أساقفة مالطا، المطران تشارلز شيكلونا، قداسا من أجل السلام في الأرض المقدسة، في كاتدرائية القديس بولس في مدينة «مدينا» بمالطا، وذلك ضمن مؤتمر للكنائس الكاثوليكية.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.