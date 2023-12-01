ابنة أشرف مصيلحي تدعو لوالدها بكلمات مؤثرة: اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه

حرصت نور ابنة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، على الدعاء لوالدها اليوم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشرت نور أشرف مصيلحي صورة لوالدها الفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: اللهم ارحم عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي، يا رب ارحم أبي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك، اللهم في يوم الجمعة أسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة.

وأضافت قائلة: اللهم ارحمه بقدر طيب قلبه ونيته الصافيه يارب كان حسن الخلق والسيرة يارب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنة وارزقه الفردوس الأعلى.

منال الصيفي تحيي الذكرى الأربعين لأشرف مصيلحي

وأحيت المخرجة منال الصيفي منذ أيام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذكرى الأربعين لوفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي وكتبت عنه قائلة: أربعين يوما وأنت مش معانا.. أربعين يوم وأنا مش عارفة استوعب إنك مش هاتدخل البيت تاني أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك في مكان أحسن بكتير.. سيرتك حلوة قوي أنا فخورة بيك قوي يا أبو العيال يا جدع يا طيب يا عشرة العمر الطيبة ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يارب ارحمه برحمتك الواسعة.

رحيل أشرف مصيلحي

ورحل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض منتصف سبتمبر الماضي بعدما عانى 3 سنوات من مرض سرطاني نادر تسبب في تدهور حالته الصحية.