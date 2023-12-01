الهيئة الوطنية للانتخابات تشكر السفراء القائمين على الانتخابات الرئاسية

وجه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكل السفراء القائمين علي الانتخابات في أكثر من 8 سفارات حول العالم، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح أحمد بنداري أن هناك 137 مقرا انتخابيا على مستوى 121 دولة حول العالم دون وجود ثمة عقبات.

وقالت السفيرة هويدا عصام، سفيرة مصر لدى الولايات المتحدة الامريكية إننا شهدنا إقبالا كبيرا ووصول أكثر من أتوبيس للسفارة وذلك للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات.

من ناحية أخرى قالت السفيرة ندي دارز، ان لامور مستقرة ونتوقع اقبال اكبر في الايام المقبله وذلك لان اليوم هو يوم عمل ولم نواجه أي عقبات.