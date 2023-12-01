رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الهيئة الوطنية للانتخابات تشكر السفراء القائمين على الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمد عيسى
08:38 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

وجه المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لكل السفراء القائمين علي الانتخابات في أكثر من 8 سفارات حول العالم، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح أحمد بنداري أن هناك  137 مقرا انتخابيا على مستوى 121 دولة حول العالم دون وجود ثمة عقبات.

وقالت السفيرة هويدا عصام، سفيرة مصر لدى الولايات المتحدة الامريكية إننا شهدنا إقبالا كبيرا ووصول أكثر من أتوبيس للسفارة وذلك للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للانتخابات.

من ناحية أخرى قالت السفيرة ندي دارز، ان لامور مستقرة ونتوقع اقبال اكبر في الايام المقبله وذلك لان اليوم هو يوم عمل ولم نواجه أي عقبات.

 

اقرأ المزيد:

«الوطنية للانتخابات» تحدد من يحق لهم التصويت في الخارج

«الوطنية للانتخابات»: يحق للوفود المصرية بالخارج الإدلاء بأصواتهم لكن بشرط

«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز للناخب تصوير بطاقة الاقتراع

«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز للناخب التصويت أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج

كيف تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عملية التصويت بالخارج لحظة بلحظة؟
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.