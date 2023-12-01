محمود مسلم: مصر تسير على 3 محاور منذ اندلاع الحرب على غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مصر تسير على 3 محاور منذ اندلاع الحرب على غزة؛ الأول هو إدخال المساعدات والشاحنات وفتح معبر رفح، ونجحت في ذلك كثيرا.

الجلوس على طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء على شاشة قناة «الغد»، أن المحور الثاني هو الهدنة أو وقف إطلاق النار، والرئيس السيسي خطابه قوي في القمة العربية الإسلامية عندما طالب بوقف إطلاق النار دون شروط، بينما المحور الثالث هو الجلوس مجددا على طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية وعربية للوصول لحل شامل ونهائي، والتأكيد على الإسرائيليين بأنهم لن ينعموا بالأمن والأمان إلا بالسلام لأن التجربة أثبتت ذلك.

انهيار نظريات الأمن الإسرائيلي

وأشار إلى أن إسرائيل بالرغم من أنها مسيطرة على مقاليد الحكم والأمن على الدولة الفلسطينية، ومع ذلك حدث ما حدث في يوم 7 أكتوبر، والذي لم يتصوره أحد، الاختراق الواضح لكل نظريات الأمن الإسرائيلي وانهيارها.

وأكد أن إسرائيل ليس لديها حل غير الجلوس على طاولة المفاوضات كما حدث مع مصر قديما، والحل المطروح دائما هو حل الدولتين.