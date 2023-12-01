مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي فريد زهران بالأقصر غدا

تنظم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أول مؤتمر جماهيري غدا السبت، الساعة 6 مساء، بمركز التعليم المدني بمدينة الطود جنوب الأقصر، لعرض ملامح برنامجه الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق 10 من الشهر الجاري.

عرض الملامح الأساسية للبرنامج

وأوضحت الحملة، أنه يتم عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي، خلال المؤتمرات، بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تنطلق فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا.

عددا من المؤتمرات الجماهيرية

وأشارت الحملة، إلى أن المرشح الرئاسي فريد زهران عقد عددا من المؤتمرات الجماهيرية، لعرض برنامجه الانتخابي على المواطنين، حيث سبق أن أعلنت حملة «زهران»، أنه تم اختيار «الشمس» رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين 2 وسيعقد غدا أول مؤتمر جماهيري بالأقصر غدا السبت.