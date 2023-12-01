عضو التنسيقية: إقبال كبير على التصويت بالخارج.. المصريون يؤكدون ولاءهم لبلدهم

قالت هند عبدالغفار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج شهد إقبالًا كبيرًا من المصريين المقيمين في الخارج، الذين اصطفوا أمام اللجان الانتخابية حاملين علم مصر، في مشهد مشرف بمثابة عُرس انتخابي يؤكد حرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية والتعبير عن رأيهم في مستقبل بلدهم.

الانتخابات الرئاسية في الخارج

وأوضحت «عبدالغفار»، خلال حديثها لـ«الوطن» أنّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حرصت على متابعة العملية الانتخابية عن قرب، وشكلت غرفة عمليات مكونة من 100 متطوع من التنسيقية، موزعين في ما يقرب من 25 دولة لمتابعة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن اليوم الأول للعملية الانتخابية لم يشهد أي تجاوزات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واختتمت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإشارة إلى أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كانت جيدة للغاية، والجالية المصرية بدول الكويت والإمارات والسعودية تصدروا المشهد الأكثر كثافة.