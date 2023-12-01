«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرا حاشدا تحت سفح الأهرامات لدعم السيسي.. «رد الجميل»

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، مؤتمرًا حاشدًا بسفح الأهرامات، داخل مسرح الصوت والضوء؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم المركزي، وقيادات ونواب الحزب وكوادره بمحافظة الجيزة.

وأكّد النائب أحمد عبد الجواد، أنّ الشعب المصري شعبًا واعيًا ومدركًا لحجم المجهود المبذول من الرئيس عبد الفتاح السيسي والإنجازات التي حققها في مصر، معتبرًا اللحظة الراهنة هي الأنسب لرد الجميل للرئيس السيسي.

مؤتمر مستقبل وطن

واعتبر النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، المهمة الأساسية للمصريين الآن هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاحتشاد بقوة أمام مراكز الاقتراع.

ولفت النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى التطبيق الحقيقي لمصطلح حقوق الإنسان، من خلال المساعدات التي قدمتها مصر للأشقاء الفلسطينيين، وتقديم العلاج لهم داخل المستشفيات المصرية.

أما النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، فأعلن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية الأمن والأمان لبناء الدولة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

حضور المؤتمر

وطالب النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بتذكر حالة الانفلات الأمني في أعقاب أحداث 2011 وسيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم، وكيف قاد الرئيس السيسي البلاد نحو الاستقرار والأمان.

وأشار النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى المكتسبات التي حصدتها جميع فئات الشعب المصري في عهد الرئيس السيسي، خاصة ذوى الهمم والمرأة والشباب.

ووجّه النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، الشكر إلى لرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بذل الكثير من أجل تحقيق صالح المواطنين في مختلف المجالات.

من جانبه، اعتبر النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم محافظة الجيزة، المشهد الحالي استكمالًا لمسيرة حزب مستقبل وطن القوية، في دعم الدولة المصرية ومساندة الجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.