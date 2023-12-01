مستقبل وطن ينظم مؤتمرا حاشدا بالسويس لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس برئاسة النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، وحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر أكثر من 5 آلاف من سكان المحافظة، وبدأ بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد النائب أحمد خشانة، أن مصر تشهد أحد أهم الاستحقاقات الانتخابية في تاريخها، إذ تأتي الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف خاصة، مطالبا جميع المصريين بالمشاركة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى كواجب وطني حتمي.

وتحدث النائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ عن نعمة الأمن والأمان، وضرورة رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وعد وأوفى وكان على قدر المسؤولية والثقة.

وقال النائب سيد عبد الحميد الكرماوى عضو مجلس النواب، إن مصر شهدت إنجازات غير مسبوقة في قطاع الصحة والتأمين الصحي الشامل والمبادرات الصحية.

الدولة المصرية نجحت في مهمة تمكين المرأة

واعتبرت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في مهمة تمكين المرأة بكافة المجالات، وأن المرأة كانت على رأس أولويات القيادة السياسية.

واستعرض النائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، إنجازات الدولة في ملف العشوائيات، الذي كان يمثل تحديا حقيقيا أمام بناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له.

وأعلن الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس وممثل الأزهر، أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل شاهدة على وطنيته وإخلاصه غير المحدودين.

من جانبه، دعا ممثل الكنيسة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ورد الجميل للرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومواصلة مسيرة التنمية.