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جابر بغدادي في مؤتمر الأشراف: الرئيس السيسي أكثر من اهتم بمساجد آل البيت

كتب:

أحمد الشرقاوي
10:25 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الشيخ جابر البغدادي

الشيخ جابر البغدادي

وجه الداعية الشيخ جابر بغدادي، الشكر والتقدير لنقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وأشراف مصر والعالم، لموقفهم الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية.

الرئيس السيسي محب لآل البيت وكلنا خلفه في انتخابات الرئاسة

وأكد بغدادي خلال كلمته بمؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن العديد كانوا يتوعدون بمحبة آل البيت، وجاء الرئيس السيسي المحب لآل بيت رسول الله بالاهتمام بمساجد آل البيت فنحن نقول «نعم سيادة الرئيس».

وأضاف: «شهدنا موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي والمساندة التامة لشعب فلسطين وتقديم الدعم والمساعدات للشعب الصامد والدخول في مفاوضات مع الدول الكبرى من أجل الهدنة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

دعم الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي

وهتف الحاضرون خلال كلمة بغدادي للرئيس السيسي مؤكدين دعمهم للرئيس السيسي في مواقفه السياسية التي تحافظ على أمن مصر القومي.

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