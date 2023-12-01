غرفة عمليات التنسيقية: نهاية اليوم الأول لتصويت الخارج في غالبية دول العالم

تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة سير العملية الانتخابية لتصويت المصريين في الخارج بمختلف دول العالم، و يستمر انعقاد غرفة العمليات على مدار ال 24 ساعة لرصد وتغطية التصويت مع فروق التوقيت، حيث يبدأ التصويت من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وقد انتهى اليوم الأول للتصويت في غالبية دول العالم، و بدأ اليوم الثاني للتصويت في نيوزيلاندا مع فارق توقيت 11 ساعة عن القاهرة، و يستمر انعقاد الغرفة على مدار الساعة لمتابعة اليوم الثاني من التصويت.

ورصدت غرفة العمليات المركزية للتنسيقية انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد شهد اليوم الأول إقبالًا كثيفًا في دول الخليج العربي خاصة في الكويت والسعودية والإمارات، وإقبالًا متوسطا في الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإيطاليا وروسيا، ومن المتوقع زيادة معدل تصويت المصريين في الخارج في الدول الأوربية والأمريكتين مع بداية إجازات نهاية الأسبوع بعد منتصف يوم السبت وطوال يوم الأحد.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في حالة انعقاد دائم لمتابعة عملية التصويت في كل بلدان العالم التي تجرى بها الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي يبلغ عددها 121 دولة من خلال 137 سفارة و قنصلية ، وذلك لحين انتهاء التصويت الذي يجري على مدار ثلاثة أيام 1، 2، 3 ديسمبر.