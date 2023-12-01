عضو التنسيقية عن مشاركة الجالية المصرية بالخارج في الانتخابات: «عرس ديمقراطي»

أشاد محمد عبدالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشاركة الواسعة لأبناء الجالية المصرية بالخارج، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال عبدالله في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن الكثافة الإقبالية على صناديق الاقتراع من قبل المغتربين بمختلف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أكدت على أن أبناء مصر في الخارج حافظون لفضل الوطن، ويشعرون بالإنجازات والمشروعات التنموية التي ألحقت بالبلاد خلال السنوات الماضية، لا سيما تعزيز شبكة العلاقات الدبلوماسية الخارجية.

الأجواء المحيطة بالانتخابات الرئاسية

وأضاف أن التنسيقية حرصت على رصد الأجواء المحيطة بالعرس الديمقراطي من خلال تشكيل غرفة عمليات داخل التنسيقية شارك فيها 100 شاب متطوع بـ25 دولة بمختلف نطاق العالم، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي تجاوزات خلال اليوم الأول بالعملية الانتخابية.