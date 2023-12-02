نتائج مباريات دوري القسم الرابع لكرة القدم في الإسكندرية.. الجولة الثامنة

اقيمت أمس مباريات الجولة الثامنة من دورى القسم الرابع، في منطقة الإسكندرية لكرة القدم، ما أسفر عن تحقيق عدد من النتائج.

ويشمل القسم الرابع 4 مجموعات، تضم الأولى فرق مركز شباب العبور، ومركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، والجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا، حيث فاز مركز شباب العبور على الورديان بنتيجة 0/3، بينما حقق القبارى الفوز بنتيجة 1/2 فى المباراة التى جمعته مع السكة الحديد.

المجموعة الثانية

وتضم المجموعة الثانية فرق المصري الرياضي، وستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري، والتى أقيم منها اليوم مباراة واحدة حيث لقى ستيا هزيمة من مركز شباب النصر 0/1.

المجموعة الثالثة

وأجريت أمس مباراتان من ‏المجموعة الثالثة، وتضم فرق دهميت، وميدو، والجعافرة، وشباب محسن، وتوشكى، والمصنع الحربي، ومركز شباب العمراوي، والغزالي، ومركز شباب الحرية، حيث فاز المصنع الحربى على نظيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف لمركز شباب الحرية، وفاز دهميت على نظيرة مركز شباب محسن 4 / 1، بينما سحق الجعافرة فريق العمراوى بخماسية نظيفة

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة فتضم فرق مركز شباب الناصرية، وبهيج، ونادي النصر، وأهلي الملاحة، وقرشة، ونجوم النصر، وكابو، وماريا، وتوماس، ويلتقى اليوم كابو مع توماس، فيما لقي نادي ماريا هزيمة ثقيلة من بهيج بخماسية نظيفة.