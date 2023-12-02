«المهندسين» تحدد موعد القرعة العلنية لرحلات الحج السياحي.. اعرف الأسعار

حددت نقابة المهندسين يوم الاثنين المقبل، موعد عقد القرعة العلنية لرحلات الحج السياحي 2024، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر النقابة، وذلك بعد الإعلان عن تفاصيل البرامج وأسعار المستويات، وتستعرض الوطن في السطور التالية تفاصيل الحج السياحي لعام 2024.

وأوضحت نقابة المهندسين أن الحج السياحي لعام 2024 متوافر فيه أكثر من برنامج ومستوى، وجاءت مستويات الحج السياحي وأسعارها كالآتي:

-المستوى الخمس نجوم بمقدم حجز 60100 جنيه.

-المستوى الاقتصادي والبري بمقدم حجز 20100 جنيه.

كما حددت النقابة شروط التقديم في برنامج الحج السياحي قرعة وزارة السياحة أن التقديم يكون للمهندس والمرافقين من الدرجة الثانية لا يقل سن المتقدم عن 25 سنة في تاريخ 2024/3/1، لم يسبق له الحج، لم يسبق له التقدم لأي جهة منظمة للحج هذا العام الداخلية - الجمعيات)، الالتزام بتنفيذ الشروط والتعليمات الواردة في الإعلان النهائية، محدد أن إعلان البرامج والأسعار والشروط النهائية بعد الانتهاء من التعاقد مع شركات السياحة.

وأشارت النقابة فيما يخص الحج السياحي 2024، إلى أن من لم يوفق في القرعة له أن يسترد المقدم من خلال البنك الذي تحدده وزارة السياحة بالرقم القومي، ولكن يكون وذلك بعد خصم 100 جنيه قيمة الخدمات الإلكترونية، مشيرة أن الحجز يكون بمقر النقابة العامة للمهندسين - إدارة الرحلات أو عن طريق البريد الإلكتروني omra-hajj@eea.org.eg، ويكون ذلك مع إرفاق صورة كارنيه العضوية 2023، صورة بطاقة الرقم القومي سارية.