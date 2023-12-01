عاجل| معلومات عن عاصفة القرن.. هل تصل مصر خلال الأيام المقبلة؟

أثارت «عاصفة القرن» التي جرى الحديث عنها خلال الساعات الماضية حالة من القلق، وذلك بعد ما ضربت بعض المناطق في روسيا وأوكرانيا وتسببت في خسائر مادية كبيرة، إلى جانب كثرة الإصابات التي أسفرت عنها، ونظرًا لخطورتها، بات الجميع في حالة ترقب.. وهناك أسئلة تدور في أذهان المصريين، هل ستزور عاصفة القرن مصر الفترة القادمة؟، لذا نستعرض بعض المعلومات عنها في السطور المقبلة.

معلومات عن عاصفة القرن

شهدت بعض المناطق في روسيا وأوكرانيا عاصفة شديدة، أطلق عليها الكثيرون اسم عاصفة القرن، والتي قد تبدو غريبة بالنسبة للكثيرون، لذا نستعرض بعض المعلومات عنها بحسب موقع «العريبة».

معلومات عن عاصفة القرن

- عاصفة ثلجية قوية شهدتها بعض المناطق من روسيا وأوكرانيا.

- حدثت نتيجة هبوب الرياح بشكل مفاجىء.

- كانت نتيجة لارتفاع حركة الأمواج في البحار المحيطة.

- المنخفض الجوي كان السبب الرئيسي لحدوث عاصفة القرن.

- تسبب المنخفض الجوي في نشاط حركة الرياح، لتصل سرعتها إلى 85 كيلو متر في الساعة.

- بدأ المنخفض الجوي في التحرك ناحية الشمال وليس الجنوب.

- نتج عن عاصفة القرن انقطاع الكهرباء عن نحو مليوني شخص في روسيا.

- انقطعت الكهرباء عن عدة مناطق في أوكرانيا.

- أكثر الأماكن تضررًا من عاصفة القرن شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا، بالإضافة إلى بعض مناطق دونيتسك ولوجانسك وزاباروجيا وخيرسون في أوكرانيا.

من جانبه أشار محمود القياتي، خبير الأرصاد الجوية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن فرصة وصول عاصفة القرن إلى مصر نادرة جدًا، لأنها تؤثر على المناطق الشمالية فقط، لذا يمكن الجزم بأن عاصفة القرن بعيدة عن مصر تمامًا.