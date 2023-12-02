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سفير مصر بنيوزيلندا: نتوقع إقبالا كبيرا في اليوم الثاني للانتخابات

كتب:

كريم روماني
12:06 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
أبناء الجالية المصرية

أبناء الجالية المصرية

أكد السفير جورج عازر، سفير مصر في نيوزليندا، انطلاق اليوم الثاني في تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية، وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى يوم غداً الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر الجاري.

أبناء الجالية المصرية

وقال السفير جورج عازر لـ «الوطن»، إنه من المتوقع أن تشهد السفارة إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، خاصة وأن اليوم السبت هو يوم إجازة من العمل في نيوزيلندا، لافتاً إلى أن الإقبال في اليوم الأول كان طيباً.

وأضاف سفير مصير في نيوزيلندا، أن السفارة المصرية كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ووفرت جميع التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، موضحاً أنه سبق وأن تم التواصل مع أبناء الجالية قبل انطلاق الانتخابات للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.