عضو التنسيقية: غرفة العمليات لم ترصد أي تجاوزات في الانتخابات الرئاسية

قال مصطفى الشهابي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن إقبال الجاليات المصرية بالخارج على مقار السفارات للمشاركة في العملية الانتخابية خلال أولى أيامها بالمظهر المشرف الذي شاهدناه يؤكد على أن العاطفة الوطنية لم تتزعزع لحظة عن وجدانهم وعن قلوبهم وأن مصر وطن يعيش داخل كل مصري.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وأوضح مصطفى الشهابي لـ«الوطن» أن اصطفاف أبناء الجالية المصرية أمام صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول العملية الإنتخابية بذات المشهد المشرف الذي شاهدناه على الشاشات يؤكد أنهم يتابعون عن قرب ما تشهده مصر من طفرة تنموية في كافة مجالاتها سواء في المشروعات القومية أو مشروعات البنية التحتية لا سيما العلاقات الدبلوماسية المؤكد بأنهم شعروا بثمارها خلال السنوات الأخيرة.

العرس الديمقراطي

وتابع الشهابي: «نحن كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حرصنا على متابعة المشهد الإنتخابي في الخارج وقمنا بشكيل غرفة عمليات مكونة من 100 شاب متطوع موزعين على 25 دولة لرصد كافة الأجواء المحيطة بالعرس الديمقراطي مشيرا بأن الغرفة لم ترصد أي تجاوزات خلال اليوم الأول للعملية الانتخابية».