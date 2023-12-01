عضو التنسيقية: غرفة العمليات لم ترصد أي تجاوزات في الانتخابات الرئاسية
كتب:
عمرو صالح
11:55 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
قال مصطفى الشهابي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن إقبال الجاليات المصرية بالخارج على مقار السفارات للمشاركة في العملية الانتخابية خلال أولى أيامها بالمظهر المشرف الذي شاهدناه يؤكد على أن العاطفة الوطنية لم تتزعزع لحظة عن وجدانهم وعن قلوبهم وأن مصر وطن يعيش داخل كل مصري.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وأوضح مصطفى الشهابي لـ«الوطن» أن اصطفاف أبناء الجالية المصرية أمام صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول العملية الإنتخابية بذات المشهد المشرف الذي شاهدناه على الشاشات يؤكد أنهم يتابعون عن قرب ما تشهده مصر من طفرة تنموية في كافة مجالاتها سواء في المشروعات القومية أو مشروعات البنية التحتية لا سيما العلاقات الدبلوماسية المؤكد بأنهم شعروا بثمارها خلال السنوات الأخيرة.
العرس الديمقراطي
وتابع الشهابي: «نحن كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حرصنا على متابعة المشهد الإنتخابي في الخارج وقمنا بشكيل غرفة عمليات مكونة من 100 شاب متطوع موزعين على 25 دولة لرصد كافة الأجواء المحيطة بالعرس الديمقراطي مشيرا بأن الغرفة لم ترصد أي تجاوزات خلال اليوم الأول للعملية الانتخابية».