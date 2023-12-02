كشفت وزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار، شروط التعاقد على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعم للمواطنين، الراغبين في الحصول على شقة بالايجار، وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتستعرض «الوطن» في التقاط التالية، شروط الحصول وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعم:

- الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريا للفرد، و8000 جنيه شهريا للأسرة.

- المدة الإيجارية 7 سنوات، تجدد حسب رغبة العميل بدون دعم نقدي، وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 2500 جنيه.

- الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90م2، ومبلغ 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية 75م2 شاملاً مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.

- يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

- سداد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط، كقيمة للإيجار الشهري، ويسدد الصندوق المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- يتحمل العميل غرامة بنسبة 2% شهريا في حالة تأخر عن السداد في المواعيد المقررة، وتتخذ الإجراءات القانونية بعد الشهر الأول وصولاً إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.

- إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.

- إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.