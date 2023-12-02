أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة في مغاغة بالمنيا.. الكيلو بـ27 جنيها

كلّف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية

وتابع الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة، مجهودات الوحدة المحلية في متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز والقرى، حيث قام كلا من هانى الخولى، والدكتور عصام محمود، نائبا رئيس المركز، بالمرور على بعض المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية المقامة بالمدينة للتأكد من العمل بالأسعار المخفضة طبقا لمبادرة تخفيض الأسعار، والتأكد من وضع لافتات الأسعار المخفضة على السلع المعروضة.

بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو

وأعلن رئيس مركز مغاغة عن طرح كميات من السكر بمنافذ تخفيض الأسعار بقاعة نفرتيتي بجوار مركز شرطه مغاغة وكذلك بحديقة الفتح وبعض المنافذ المتنقلة، وتم بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو، مؤكدا علي تكثيف الجولات الميدانية لمواجهة ارتفاع الأسعار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين.

وتواصل الوحدات المحلية في جميع مراكز محافظة المنيا، شن الحملات الرقابية بشكل يومي علي المحلات التجارية ومنافذ تخفيض الأسعار لمتابعة الإلتزام بتطبيق الأسعار المخفضة والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.