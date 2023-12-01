«مياه المنيا»: الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من مشروعات «حياة كريمة»

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع لمناقشة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تسليم القرى المنتهية من أعمال المياه

وأكد «السعيد» الانتهاء من تسليم القرى المنتهية من أعمال المياه والصرف لدار الهندسة وإزالة المعوقات بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما ناقش الاستعدادات لبدء الأعمال في المرحلة الثانية من مشروعات حياة كريمة بمركزي سمالوط وبني مزار لإحلال وتجديد الشبكات وضرورة توقيع عمليات المد والتدعيم على خرائط Gis.

الاهتمام بمحطات المياه والمعالجة

وانتقل «السعيد» لمناقشة وبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاهتمام بمحطات المياه والمعالجة وروافع الصرف الصحي حيث شدد على ضرورة المرور الدوري على الورديات والاهتمام بمحاضر تطهير الخزانات وغسيل الشبكات والتعامل الفوري مع الأعطال.

ناقش «السعيد» أولويات العمل في المرحلة الحالية من خلال التنبيه على السادة مديري الفروع بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والقضاء على مشكلات ضعف المياه وعمل برنامج زمني لصيانة المحطات وإحلال وتجديد الشبكات ووضع آلية للنهوض بمستوى الخدمة وأعمال التحصيل والقراءات.

كما أكد على أهمية تقليل الفاقد من المياه وكذلك تحصيل المتأخرات والقضاء على الوصلات الخلسة والاهتمام بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية لكافة العاملين بالشركة لضمان الحفاظ على العنصر البشري.