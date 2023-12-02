محمد عادل إمام يتصدر تريند جوجل ببوستر فيلم «أبو نسب»

احتفل الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر البوستر الدعائي لفيلم أبو نسب تريند جوجل.

ونشر محمد عادل إمام البوستر الرسمي لفيلم أبو نسب معلقا: «بعد طرح البوستر الرسمي، أبو نسب ترند جوجل»

فيلم «أبو نسب»

فيلم «أبو نسب» من المقرر طرحه في دور العرض، اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر المُقبل، حيث يُشارك في موسم أفلام رأس السنة و يشارك في بطولته محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.